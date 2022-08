Polícia de Votuporanga reforça ações durante a Expo Show que começa nesta sexta-feira

A Polícia Civil reforçou as equipes para atendimento de ocorrências no período de realização da Expô Show de Votuporanga (05 a 08 de agosto). Juntamente com a Polícia Militar e com auxílio e apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, foram traçados planos para segurança e assistência ao público, tudo para que o evento transcorra com o máximo de conforto aos votuporanguenses e aos visitantes que aqui comparecerão.

De acordo com o delegado seccional, Marcos Negrelli, apesar do aparato, não é possível evitar todo acontecimento e orienta quanto a dicas simples de segurança mas que podem evitar sérios aborrecimentos, tanto para quem estará no local da festa quanto a quem pretenda viajar aproveitando o feriado de segunda feira.

Ele recomenda que é importante tomar todas as medidas possíveis de segurança quanto às residências que permanecerão fechadas, sendo interessante conversar com pessoas vizinhas de confiança para acionar a polícia caso verifiquem movimentação estranha de indivíduos na rua ou no bairro. “Eventualmente, ao perceberem barulho diferente do habitual em imóveis vizinhos ou até mesmo latidos incomum de cachorros, é conveniente acionar a polícia pois esses animais possuem maior percepção quando algo diferente está acontecendo. Outra dica é falar antes com o vigilante noturno caso o bairro possua um desses profissionais, para manter maior atenção à residência”, disse.

Para quem vai ao evento, orienta que sendo possível, é interessante fazer uso de transporte público ou de serviço contratado, evitando assim congestionamentos e outras dificuldades do trânsito. Também menciona que é importante não deixar o veículo estacionado em locais escuros ou ermos, zelando ainda para que objetos não fiquem à mostra em bancos ou assoalhos. O ideal é confiar o automóvel aos estacionamentos credenciados.

No recinto da festa, recomenda ele recomenda não utilizar joias como correntinhas e pulseiras, mantendo carteiras, celulares ou outros pertences em bolsos dianteiros das roupas. Bolsas sempre à frente do corpo em especial quando se estiver transitando pelos espaços. Se estiver parado, manter sempre atenção às pessoas que estiverem à sua volta. Orienta para levar apenas o necessário e para desconfiar de esbarrões e empurrões, buscando verificar

Outra dica é nunca discutir com quem assim procedeu e, se necessário, procurar um segurança ou a polícia. Verificar na chegada o ponto exato em que estarão as bases policiais e de atendimento médico é outra dica importante para eventuais emergências.

Por fim, relembra que “álcool e direção não combinam” e que registros de furtos ou perda de objetos podem ser efetuados pela delegacia eletrônica através do site www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br