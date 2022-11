Cliente é obrigada a excluir comentário ofensivo de estética em Votuporanga

Justiça defere liminar de profissional após postagens em rede social

Uma cliente insatisfeita com um serviço estético realizado por uma profissional de Votuporanga recusou ‘reparos’ e procurou ou outro prestador do serviço para ‘terminar o serviço’. Além disso, foi para as redes sociais e passou a ofender a profissional.

Este é o enredo de mais um caso de tentativa de solução de conflitos comerciais, profissionais, etc, na internet. E, como sempre, termina na Justiça. Nesse caso em questão, a vítima é a pessoa que realizou o serviço de micropigmentação nas sobrancelhas. Segundo o processo, três dias após o procedimento a cliente fez contato via WhatsApp informando que teve de passar por atendimento médico em razão de inchaço e dor, sendo orientada a aguardar por um ‘retoque’.

Porém, segundo a autora da ação, a cliente procurou outro profissional e, em seguida, a vítima passou a ser ofendida com publicações em grupos de ampla divulgação de rede social, com desmerecimento do seu trabalho e incitando outras pessoas a fazerem o mesmo. Teria ameaçado ainda de prisão.

O pedido de liminar foi deferido. Assim, a mulher fica impedida de fazer comentários sobre o assunto, com multa de R$ 5 mil por desobediência, além de ser obrigada a excluir todas as publicações realizadas, sob pena de R$ 200 por dia de desobediência. O processo segue para julgamento. votuporangatudo