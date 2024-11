Polícia de Estrela d`Oeste faz operação em SP contra golpe

Policia Civil de Estrela d’Oeste Oeste com o apoio dos Policiais da DISE de Fernandópolis realizam neste momento na Capital Paulista mandados de busca e prisão de autores que praticaram o famoso “Golpe do Cartão” na agência do Banco do Brasil em Estrela DOeste.

De acordo com a Polícia civil, os golpes aconteceram nos meses de julho e agosto desse ano. Os bandidos abordavam a vítimas, geralmente pessoas idosas, aproximavam e ofereciam ajuda dentro da agência.

Durante a conversa, um dos autores conseguia trocar o cartão e o outro comparsa aproximava e ficava atrás da vítima verificando os dados. Depois de posse do cartão e da senha, eles sacavam o dinheiro. Resultado: as vítimas do golpe tiveram um prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil reais.

Mas a Polícia não brinca em serviço. Após um serviço intenso de investigação, os Policiais cumpriram hoje duas prisões preventivas e três mandados de busca domiciliar na Capital.

Participaram da operação os Policiais Renan Canatto, Gilson Duran, Ueliton Guimarães e Augusto kanamaru.