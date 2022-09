Polícia Civil recupera selas de laço avaliadas em R$ 17 mil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, recuperam três selas de laços completas avaliadas juntas no valor de R$ 17 mil. O equipamento havia sido furtado de dentro de uma caminhonete, na Vila Ercília, em junho deste ano.

De acordo com a Deic, os investigadores encontraram os apetrechos em uma casa, no bairro São Thomaz. Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por receptação. As investigações continuam em andamento.

O objetivo da Polícia Civil agora é identificar os criminosos que furtaram os objetos.