POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE TRIPLO HOMICÍDIO POR ENVENENAMENTO EM COROTES DE PINGA

A Polícia Civil de Barretos, através da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e do 1º Distrito Policial de Barretos, prendeu, no final da tarde desta segunda-feira (31/01/2022), um homem de 70 (setenta) anos suspeito de ter envenenado três indivíduos no bairro Nogueira, neste final de semana.

As vítimas vieram a óbito no domingo (30/01/2022), logo depois de ingerirem “corotes” de pinga possivelmente envenenados.

Assim que os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil, as investigações se iniciaram, tendo sido instaurado Inquérito Policial no 1º Distrito Policial, sob a presidência do Dr. Fernando César Galletti.

Ao longo do dia de hoje, os policiais civis obtiveram imagens de câmeras de segurança que mostram o investigado deixando os “corotes” defronte ao imóvel onde as vítimas se reuniam para ingerirem bebidas alcoolicas.

Por meio de diligências de campo e pesquisas em sistemas policiais, foi possível identificar um morador das imediações com características semelhantes ao do indivíduo retratado nas imagens. Assim, os policiais civis da DIG de Barretos, acompanhados do delegado Rafael Faria Domingos e com apoio dos policiais do 1º Distrito Policial, se dirigiram ao imóvel do investigado, onde foi franqueada a entrada e quando ele confessou a prática do crime.

Segundo o investigado, um dos moradores do imóvel onde os fatos se deram tinha danificado o portão da casa do investigado, em razão de um desentendimento anterior. O investigado, então, comprou os “corotes” e colocou, dentro das garrafas, líquido de arrefecimento do motor de seu veículo, deixando as garrafas diante da casa onde as vítimas se reuniam.

O investigado foi preso em flagrante e indiciado pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Ele será encaminhado à Cadeia Pública de Colina, onde permanecerá à disposição do juízo.