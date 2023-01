Corpo de transexual é encontrado em terreno baldio em Jales

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O corpo de uma transexual foi encontrado na manhã desta segunda-feira, dia 30, por vizinhos que sentiram um forte odor em um terreno baldio na cidade de Jales.

As autoridades foram acionadas e a Polícia, juntamente com a perícia este no local. O corpo já estava em fase de putrefação e o cheiro chegou a ser notado desde o último sábado, dia 28.

Grecy Kelly estava desaparecida deste a última quinta-feira, dia 26. Ela era natural de Dolcinópolis, também na região de Jales e o desaparecimento dela foi divulgado nas redes sociais.

A Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar as causas da morte.