Motociclista morre após colisão com veículo em rodovia

Um homem de 46 anos, identificado como Odair Roberto Pereira Lahr, faleceu na tarde de sexta-feira (17) após um acidente de moto na estrada Francisco Sala, em Penápolis. Uma passageira que estava com ele na moto foi socorrida em estado grave e levada para um hospital em Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a moto colidiu com a lateral de um carro. Odair não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A passageira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional de Araçatuba, com ferimentos graves.

O motorista do carro não ficou ferido. A pista precisou ser interditada até a remoção dos veículos. O caso será investigado pela Polícia Civil para determinar as causas do acidente.

O corpo de Odair foi velado e sepultado na tarde de sábado (18) em Penápolis.