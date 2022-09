Polícia Civil flagra 46 pés de maconha em chácara na região

Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, flagraram, na última quarta-feira (14), 46 pés de maconha plantados em uma chácara, no distrito de Engenheiro Schmitt.

Segundo informações da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), um jovem de 24 anos, com passagem policial por tráfico de drogas, era alvo das investigações, suspeito de estar cometendo o crime novamente.

O criminoso teria recrutado um jovem de 21 anos, que estaria armazenando e dividindo os entorpecentes na casa dele. Na propriedade, além da plantação da erva, foram apreendidas também 55 porções de maconha embaladas e prontas para venda, além de 192 pedras de crack.

Ele e o investigado foram presos em flagrante por tráfico de drogas e estão na carceragem da Deic à disposição da Justiça.

