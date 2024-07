Polícia Militar prende indivíduo por porte ilegal de arma em Américo de Campos

Na noite deste sábado, dia 6, policiais militares do 4° Grupo de Patrulhamento da 5ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo em Américo de Campos.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br, durante um patrulhamento, os policiais avistaram dois indivíduos no trevo da cidade, um ao lado de uma motocicleta e o outro deitado na grama. Após abordagem e busca pessoal, foi encontrada em uma mochila um revólver calibre 32 municiado com cinco projéteis intactos.