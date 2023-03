Polícia Civil estoura megabingo com 200 apostadores em Rio Preto

A Polícia Civil estourou um megabingo clandestino e apreendeu diversos materiais, na tarde da última segunda-feira (6), no bairro Boa Vista, próximo ao Centro de São José do Rio Preto (SP). No momento do flagrante, 200 apostadores jogavam no local.

Centenas de cartelas de bingo, equipamentos eletrônicos, televisores e mais de 50 computadores foram apreendidos e serão periciados. Sete pessoas suspeitas de organizar o esquema foram detidas e encaminhadas para o 1º Distrito Policial.

Elas responderão em liberdade por “estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao púbico”. Todos os jogadores que estavam no local serão ouvidos como testemunhas.

Bingos eletrônicos são considerados jogos de azar e, por isso, são proibidos por lei.

