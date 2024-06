Polícia Civil de Valentim Gentil e DIG de Votuporanga prendem dois procurados por roubo a posto de combustíveis

Na tarde da última terça-feira (25/06), a Polícia Civil de Valentim Gentil e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga realizaram a prisão de um homem suspeito de ter participado de um roubo em um posto de combustíveis na cidade de Valentim Gentil no dia 14/06. A prisão ocorreu em Fernandópolis, após uma investigação minuciosa conduzida pela delegacia de Valentim Gentil.

Os suspeitos foram identificados rapidamente, levando ao pedido de prisão temporária de três indivíduos, o qual foi aceito pelo poder judiciário. No dia 21/06, foram executados três mandados de busca e apreensão com o objetivo de capturar os investigados e coletar outras provas, mas nenhum dos envolvidos foi localizado inicialmente.

Com o trabalho de inteligência policial, a equipe da SIG de Valentim Gentil conseguiu descobrir o paradeiro de um dos suspeitos. Na tarde de terça-feira, a prisão foi efetuada em colaboração com a DIG, cumprindo assim o decreto prisional.

Prosseguindo com as investigações, os policiais civis de Valentim Gentil, apoiados pela DIG, localizaram e prenderam um segundo suspeito na manhã desta quarta-feira (27/06). O indivíduo estava em uma clínica de reabilitação em São Roque, próximo à capital paulista. Este segundo preso é identificado como o responsável por entrar na conveniência do posto, armado com uma espingarda, e subtrair todo o dinheiro do caixa mediante grave ameaça.

Os presos foram encaminhados às unidades carcerárias e estão à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de localizar os demais envolvidos no crime.