A Polícia Civil de Potirendaba (SP), concluiu nesta última quarta-feira (22/06/2022), o inquérito do latrocínio do motorista da Prefeitura do município, assassinado com 16 facadas no dia 8 de maio desse ano. O relatório de mais de 50 páginas aponta a participação de três envolvidos, que já foram presos.

As investigações chegaram até três indivíduos, sendo um de 18 e outro de 21 anos, que foram presos no dia 24 de maio, em uma pousada de São José do Rio Preto (SP) e um terceiro, também de 21 anos, preso no dia 25 de maio, na cidade de Matão (SP). Eles são suspeitos de terem matado e roubado Jeferson Fernando de Souza, de 45 anos.

Jeferson, que era motorista do transporte de alimentos da Cozinha Piloto de Potirendaba, foi encontrado morto na madrugada do domingo (08/05), às margens da rodovia que liga Potirendaba à Nova Aliança, sem documentos. No mesmo dia, o carro dele foi encontrado abandonado em uma estrada na saída para o bairro rural Vila Nova. O celular e outros objetos pessoais dele até hoje não foram localizados.

O delegado que cuida do caso, João Spaca, disse que não pode dar detalhes sobre o envolvimento dos três no crime, como por exemplo quem teria matado, a motivação e se eles confessaram o crime. “Podemos falar que o inquérito foi concluído e que apontou o envolvimento dos três indiciados”, disse.

Ontem, a justiça converteu a prisão temporária de dois envolvidos para prisão preventiva, onde permanecerão presos até o julgamento. O terceiro suspeito, C.A.M., de 18 anos, foi solto, porém, continuará respondendo ao processo até o julgamento.