Polícia Civil apreende armas, dinheiro e drogas em ponto de tráfico

Homens da 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) apreenderam armas com munições, drogas e dinheiro, em um ponto de tráfico tocado por jovens envolvidos na ‘guerra dos bairros´, investigada ininterruptamente pelo departamento, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A ação foi feita na quarta-feira (6/6), no bairro João Paulo II, na região norte da cidade.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores descobriram que o local – uma casa usada para a venda de entorpecentes, também era um esconderijo de armas. Com mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os policiais conseguiram encontrar 1 pistola .40 (ponto quarenta) com 2 carregadores e 15 munições do mesmo calibre; 1 munição calibre 38, 56 pedras de crack e R$ 1.425,00 em dinheiro.

Dois jovens de 18 e 20 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de uso restrito. Os dois já tinham anotações criminais.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido e levado para a delegacia. As investigações preliminares apontaram que os envolvidos nesses delitos também eram ‘soldados’ da tal ‘guerra’.

A ‘guerra dos bairros’ já tirou várias vidas de jovens em Rio Preto; o tráfico de drogas é o principal elemento das desavenças. De acordo com a ‘Homicídios’, a partir de um fato, gera-se o sentimento de vingança no grupo vitimado, que causa mais crimes, num ciclo de vingança sem fim.

A Policia Civil afirma que dezenas de pessoas já foram presas e várias armas utilizadas nas execuções foram apreendidas no decorrer dos últimos anos. SBT Interior