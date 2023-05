PM surpreende casal e adolescente com maconha e crack

Após diversas denúncias de tráfico de drogas em uma residência pela rua São Paulo, na Vila Xavier em Birigui (SP), policiais militares lograram êxito em flagrar nesta quarta-feira (10), um jovem de 20 anos, uma mulher de 30 e uma adolescente de 17 anos realizando o tráfico de drogas pelo local. Foram apreendidos de posse do do trio, maconha e crack.

Segundo o que foi apurado pela reportagem, os Policiais Militares Cabo Ilan e Soldado Aragão, possuíam diversas denúncias de que estava ocorrendo a prática de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua São Paulo, no bairro Vila Xavier, em Birigui (SP).

Crack

Diante das denúncias, após intensificar o patrulhamento, nesta quarta-feira (10), pela Rua São Paulo, quando chegaram próximos ao local objeto da denúncia, avistaram um indivíduo, na frente do imóvel, passando um objeto pelo portão da residência. Diante da suspeita, realizaram a abordagem ao indivíduo, identificado como A.C.B.A de 20 anos, e localizaram consigo, em uma de suas mãos, um saco plástico de cor preta, bem como no bolso de trás de sua bermuda, outro saco plástico. Dentro dos sacos plásticos, haviam o total de 20 porções de crack embaladas e individualizadas, prontas para serem comercializadas.

Durante a abordagem, os militares perceberam que do outro lado do portão, estava uma adolescente do sexo feminino, que prontamente saiu para a calçada e foi identificada como R.S.A.S de 17 anos, sendo que na sua mão havia um tubo plástico, de cor amarela, onde os militares constataram que noninterior do objeto, haviam 03 porções de crack.

Em seguida, saíram de dentro da residência mais duas mulheres. Com isso, foi acionada a presença de uma outra equipe composta por uma policial militar feminina, para realizar revista pessoal nas duas mulheres e na adolescente. Instantes após, antes mesmo da chegada do apoio policial, compareceu ao local uma advogada.

Mais drogas

A outra equipe chegou ao local com a policial feminina a Soldado Cortinovis, que realizou a abordagem nas mulheres presentes no local, na presença da advogada, tendo localizado, nos seios da N.C.N.C de 30 anos, 02 porções de entorpecente, embaladas e individualizadas, aparentando ser Crack, idênticas àquelas localizadas com o jovem de 20 anos. Com a adolescente, após a revista pessoal, localizou-se, também em seu seio, mais uma porção de Maconha. Antes de serem revistadas, as abordadas foram indagadas se possuíam drogas consigo, tendo respondido de forma negativa.

Presos e apreendida

Diante dos fatos, todos os abordados foram conduzidos ao distrito policial, para apresentação da ocorrência e providências de polícia judiciária. O delgado responsável Guilherme Melchior Valera ao tomar ciência dos fatos e diante da materialidade, ratificou a voz de prisão ao Casal e apreensão para a adolescente, permanecendo ambos a disposição da justiça.

