DISE de Votuporanga apreende grande quantidade de drogas sintéticas em operação na capital paulista

Ação conjunta identificou esquema de remessa de drogas para a região de Votuporanga.

Na manhã desta terça-feira (15), a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga, com apoio da Delegacia Seccional, apreendeu uma grande quantidade de drogas sintéticas e maconha em São Paulo. A operação foi desencadeada após meses de investigações, iniciadas com a prisão de um suspeito em julho, que recebeu drogas via correios. Naquela ocasião, foram encontrados 334 comprimidos de Ecstasy, um tablete de maconha conhecida como Dry Ice e uma embalagem com MD Cristal.

As investigações da DISE identificaram dois suspeitos envolvidos no envio das substâncias ilícitas para Votuporanga. Após a obtenção de mandados de busca e prisão, as equipes realizaram a operação na capital. Em uma das residências, pertencente ao suspeito, conhecido como “Surfista”, foram encontradas grandes quantidades de Ecstasy, LSD, MD Cristal, Dry Ice e outras drogas. “Surfista” não estava no local no momento da abordagem e segue foragido. Outro suspeito, localizado em um condomínio de luxo no bairro da Vila Sônia, Zona Oeste da capital paulista, foi ouvido e liberado.