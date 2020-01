Polícia Ambiental solta jacaré capturado em Nhandeara

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Caiman latirostris, conhecido popularmente por “Jacaré do Papo Amarelo”, foi reinserido ao habitat próximo do rio São José dos Dourados; sem ferimentos.

Nesta segunda-feira (20), policiais militares ambientais do 2º Pelotão de Polícia Ambiental de Votuporanga/SP, realizavam patrulhamento próximo da ponte sobre o rio São José dos Dourados – na vicinal que liga Votuporanga à Sebastianópolis do Sul/SP, quando devolveram ao habitat um animal da fauna silvestre Caiman latirostris, conhecido popularmente por “Jacaré do Papo Amarelo”.

O exemplar foi capturado no bairro Santos Reis, na área urbana de Nhandeara/SP, pelo Grupamento de Bombeiros de Votuporanga, sem ferimentos.