Polícia Ambiental resgata Tamanduá-Mirim pendurado em portão de casa

A Polícia Ambiental resgatou nesta terça-feira, (07/03/2023), um Tamanduá-Mirim pendurado no portão de uma casa, no Residencial Dignidade, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com os policiais, com o uso de ganchos, os agentes ambientais soltaram o animal da grade do portão. A ação, que necessitou técnica e cuidado, priorizando o bem estar do tamanduá e dos policiais, durou, aproximadamente, 10 minutos.

Em seguida, o tamanduá foi submetido a inspeção de saúde, que constatou que estava apto a retornar à natureza. Ele foi solto em uma fazenda na área rural de Mirassol (SP).

Gazeta do Interior