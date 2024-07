Polícia Ambiental prende homem com gado roubado

Criminosos fizeram vítimas reféns em fazenda e levaram rebanho em Uberaba-MG

A Polícia Militar Ambiental, em apoio a ação da Polícia Civil de São Paulo e de Minas Gerais, localizou os caminhões usados para transportar até Bady Bassitt, 50 cabeças de gado roubadas em Minas Gerais.

Bandidos invadiram uma fazenda, em Uberaba/MG, utilizando arma de fogo e mantiveram as vítimas reféns por horas. Eles fugiram da propriedade com o gado roubado.

Ciente do roubo e de informações recebidas da Polícia Civil de São Paulo e Minas, que já tinham investigação dos fatos em estágio avançado, sobre as características dos caminhões utilizados para transportar o gado, policiais ambientais localizaram dois caminhões com as mesmas características, em Novo Horizonte, confirmando que eles haviam sido usados para descarregar os animais em Bady Bassitt, momentos antes da abordagem.

A Polícia Judiciária recuperou o gado e restituiu à vítima. Uma pessoa foi presa.