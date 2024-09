Polícia Ambiental flagra rinha de galos e aplica multa de R$174 mil em José Bonifácio

Uma operação do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental resultou no flagrante de uma rinha de galos na área rural de José Bonifácio, envolvendo 18 pessoas. O grupo, composto por espectadores e proprietários das aves, foi autuado, totalizando multas ambientais no valor de R$ 174 mil.

Durante a ação, os policiais apreenderam 18 galos e diversos objetos utilizados na prática ilegal, como um rebolo, medicamentos, biqueiras de aço, esporas de nylon, pinças cirúrgicas e uma balança digital. Além disso, uma espingarda calibre 24, com cartuchos recarregados, foi encontrada no local. O proprietário da arma foi encaminhado à delegacia, onde teve o armamento apreendido, sendo liberado para responder em liberdade.

A rinha de galos é uma prática criminosa, proibida no Brasil por configurar maus-tratos aos animais. As autoridades alertam para a gravidade do crime e reforçam a importância das denúncias para combater esse tipo de crueldade.