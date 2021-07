Bebê é socorrido após se afogar em piscina de condomínio em Jales

Um bebê de 1 ano foi socorrido após se afogar em uma piscina de uma residência no Condomínio Alpha Jales, em Jales, na tarde desta sexta-feira, 16 de julho.

Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem do FocoNews, por volta das 17 horas as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Jales e do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e compareceram no local.

O bebê precisou ser reanimado e foi socorrido com vida até a Santa Casa de Jales.