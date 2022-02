Polícia encontra 30 tijolos de maconha com passageiro de ônibus

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na manhã de ontem (3) em Bady Bassitt com 30 tijolos de droga.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia a fiscalização de rotina em ônibus provenientes do Paraná e Mato Grosso do Sul. O homem, que ocupava a poltrona número 17, em um dos veículos, ficou nervoso o que chamou a atenção dos policiais.

Ao fiscalizaram a mala, que estava no bagageiro do ônibus, encontraram 30 tijolos de maconha. O homem disse que saiu de Brasília no dia 31 de janeiro e foi até Foz do Iguaçu. Uma pessoa teria feito uma transferência via Pix no valor de R$ 600 para que ele pudesse pagar o hotel onde pegaria o entorpecente. Contou também que receberia R$ 2 mil quando entregasse a droga na capital federal.

O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia onde ficou à disposição da justiça. A droga, R$ 485 em dinheiro, o bilhete da viagem e um telefone celular foram apreendidos.

Gazeta de Rio Preto