O Ministério do Trabalho flagrou dois adolescentes trabalhando em uma propriedade rural na cidade de Novais (SP). Os jovens de 16 e 17 anos não possuíam condições mínimas de trabalho.

De acordo com informações apuradas pela Gazeta, na semana passada o Ministério do Trabalho teria recebido denúncia de irregularidades cometidas pela empresa que presta serviço agrícola no município. Ao averiguar os fatos, os agentes encontraram os menores utilizando facões e sem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), necessários.