Polícia Ambiental flagra 4 pescadores passando redes em rio

Durante Policiamento Ambiental, Operação Paz e Proteção, Rio São José dos Dourados, mais precisamente pela área de lazer do município de Marinópolis, policiais militares ambientais abordaram *04 pescadores amadores em uma embarcação que haviam capturado 25,530kg de pescados* das espécies popularmente conhecidas por ‘curimbatá” e corvina”, como redes de nylon duro, porém, não possuíam autorização do órgão competente para utilização de tais petrechos, infringindo assim, o disposto no inciso II, parágrafo 1º do artigo 35 da Resolução SIMA 05/21.

Ante ao exposto, administrativamente foram lavrados os devidos Autos de Infrações Ambientais *em desfavor de cada um dos infratores valorados em R$ 3.021,20, totalizando R$ 12.084,80 em autuações,* bem como realizada a apreensão de 01 embarcação de alumínio de 6metros, 01 carreta semi reboque; 01 motor de popa marca Yamaha 40 HP, 500 metros de redes de nylon duro que ficaram depositados no almoxarifado da Base Operacional da Polícia Militar Ambiental de Jales/SP.

O pescado 25,530 kg (vinte e cinco quilos e quinhentos e trinta gramas) foram doados ao Projeto AMACOR de Jales/SP.