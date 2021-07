Homem que matou vizinha enquanto ela dormia é condenado a 30 anos

O criminoso Daniel Gaspar Barbosa, de 36 anos, foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da adolescente Júlia de Lima Mendes, de 14 anos. A pena máxima foi a pedida pelo Ministério Público após indiciar o homem. O julgamento foi​​ realizado nesta quarta-feira (21)​ no Tribunal do Júri,​ no Fórum de​ Justiça de​ Araçatuba (SP).

Daniel, que participou do julgamento por meio de videoconferência, não terá o direito de recorrer da sentença em liberdade. Desde o crime, ele permanece preso na Penitenciária de Andradina (SP).

O CASO

Julia foi assassinada a facadas na manhã de 19 de janeiro de 2019, na casa dela, enquanto dormia. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital particular da cidade.

No IML (Instituto Médico Legal), os médicos constataram que a adolescente levou cinco facadas nas regiões da cabeça, pescoço e axila. Nos exames também foram encontrados sinais de estrangulamento. O homem tentou fugir no dia do crime, mas foi localizado e preso no bairro Ivo Tozzi.

O Ministério Público pediu a condenação do acusado pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Todas as qualificadoras foram aceitas pela Justiça. A defesa do réu disse que vai recorrer da decisão.