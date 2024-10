Polícia Ambiental fiscaliza corte de árvore nativa em Santa Fé do Sul

Uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizou uma vistoria em uma propriedade rural em Santa Fé do Sul, após receber denúncia de corte de uma árvore nativa. Durante a fiscalização, foi verificado que, além de algumas mangueiras, havia sido realizado o corte de um tamboril, uma espécie nativa que requer autorização para sua extração.

A proprietária do imóvel foi autuada administrativamente e o material lenhoso foi apreendido e depositado com ela até que seja destinado finalmente. A ação da Polícia Ambiental visa proteger as espécies nativas e preservar o meio ambiente.

