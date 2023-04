GRAVE ACIDENTE NA EUCLIDES DA CUNHA EM VOTUPORANGA: motorista de caminhão morre após colisão em canavieiro

Dois acidentes simultâneos registrados na noite desta segunda-feira, dia 10, na rodovia Euclides da Cunha – SP 320 – sentido distrito de Simonsen a Votuporanga, matou o motorista de um caminhão.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews no local do acidente, a colisão envolveu dois caminhões e uma motocicleta que transitavam no mesmo sentido de direção – Simonsen a Votuporanga. Por volta das 21 horas desta segunda-feira, houve a colisão envolvendo um caminhão canavieiro, um caminhão baú e uma motocicleta Honda.

Por motivos a serem apurados pela Polícia Científica de Votuporanga, houve a colisão traseira entre o caminhão baú e o canavieiro, em seguida, a batida forte na motocicleta. Em razão do violento impacto, o motorista do caminhão baú ficou preso nas ferragens e foi necessária a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros de Votuporanga para retirá-lo dos destroços. O motorista foi retirado das ferragens inconsciente e a equipe médica do SAMU – através do Drº Valter e dos bombeiros fizeram a manobra de ressuscitação por vários minutos, mas infelizmente, o motorista veio a óbito no local do acidente. O camioneiro sofreu diversas fraturas nas pernas e braços, falecendo no local do acidente. O motociclista foi socorrido pela equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Uma das pistas da rodovia ficou interditada por, pelo menos 30 minutos em razão do acidente, sendo liberada logo após com segurança pela Polícia Militar Rodoviária e a equipe do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) de Votuporanga.

As causas do acidente serão apontadas após o trabalho de perícia da Polícia Técnico-Científica de Votuporanga.

FOTO/REPORTAGEM: Votunews: