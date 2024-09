Polícia Ambiental faz ações pelo Dia da Árvore

Apreensões de madeira, combate a incêndio e programas educacionais na região.

Durante os dias 19 e 24 de setembro de 2024 a Polícia Ambiental realizou a “Operação Dia da Árvore”, tendo em vista que anualmente comemora-se no dia 21 de setembro a “Festa Anual das Árvores”, que objetiva difundir ensinamentos sobre conservação das florestas e estimular a prática da preservação ambiental.

A operação consistiu na atuação operacional de toda a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo para a execução da proteção do Meio Ambiente, bem como da fiscalização das degradações na flora, com emprego de monitoramento via satélite, além de fiscalização em madeireiras e educação ambiental.

Na região em que compreende a 2ª Companhia de Polícia Ambiental, pelos municípios de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga e municípios adjacentes foram fiscalizados 06 Pátios madeireiros, que contou com 569 m³ de madeiras vistoriadas, dentre elas foram atuadas e apreendidas 6,77 m³ de madeiras irregulares, totalizando o valor da multa simples em R$ 1061,00; em questão aos desmatamentos foram fiscalização 41 pontos, compreendendo 2519 hectares vistoriados e gerando autuações em 14 hectares com valor total de multa simples em R$ 71,587,00; no tocante aos focos de incêndio foram fiscalizados 351 focos apontados através de satélite, sendo vistoriados 6903 hectares e autuados 570 hectares, com valor total de multa simples em R$ 652.602,00; e ainda foram realizadas atividades de educação ambiental que contou com a participação de 227 crianças.

“Pretendendo salvaguardar a integridade das florestas, em especial o bioma Mata Atlântica, a Policia Militar Ambiental promove ações de vistoria voltadas para este fim.”, diz o comando.