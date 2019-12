Chuva alaga subsolo de prédio na Zona Norte de SP e deixa uma pessoa morta

A Zona Norte foi uma das regiões mais afetadas pelo temporal, que deixou toda a cidade em estado de atenção por mais de três horas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura.

Na Zona Sul, o CGE chegou a decretar estado de alerta após o transbordamento do córrego Zavuvus, perto da Avenida das Nações Unidas com a Rua Jaime Oliveira Souza.

Na Zona Norte, o alerta foi emitido por conta do transbordamento do Córrego Paciência, na altura da Avenida Edu Chaves com Avenida Sanatório.