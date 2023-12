Durante desencadeamento da Operação “Piracema”, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental autuaram um pescador amador por desrespeitar a Piracema, no Rio Grande, município de Mira Estrela/SP.

No local, durante a abordagem e vistoria a um veículo com dois ocupantes, a equipe logrou êxito em localizar um covo de tela verde contendo pescado da espécie nativa Traíra que totalizou 1,9 Kg. Indagados os ocupantes, um deles confirmou ter pescado os peixes próximo da prainha, com uso de um caniço com molinete acoplado.