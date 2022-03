ATIVIDADE DELEGADA: Polícia Ambiental prende homem por porte de arma de fogo

Através da parceria entre Prefeitura de Votuporanga e Governo de São Paulo, começou em janeiro, em Votuporanga, a atividade delegada na área rural.

Neste sábado, a equipe de Polícia Ambiental durante o desenvolvimento da Atividade Delegada (Convênio firmado com o município de Votuporanga) realizava bloqueio com o objetivo de combater crimes na área rural quando veio a abordar um veículo cujo condutor apresentou atitude suspeita sendo que durante buscas foi localizado um revólver calibre 38 municiado com 5 munições intactas, tudo de maneira ilegal.

Sendo assim, foi dada voz de prisão ao infrator que foi conduzido a Central de Flagrantes de Votuporanga onde permaneceu preso até o pagamento de fiança. A prisão ocorreu nas proximidades do Bairro Pedro Quincas.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo pelo cometido crime da Lei de Armas, disposto no Art. 14, “Porte Ilegal de Arma de Fogo”, sendo conduzido juntamente com os materiais apreendidos, até Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a Autoridade Policial, após tomar ciência dos fatos, arbitrou o pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 reais, o qual foi pago.

O trabalho de Atividade Delegada é incentivado pelo prefeito Jorge Seba e que foi conquistado através do deputado Carlão Pignatari tem promovido a segurança no campo. O programa tem o apoio da Câmara Municipal e do CONSEG – Conselho Estadual Comunitário de Segurança Pública.