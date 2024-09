A equipe da Polícia Ambiental havia ido ao local para investigar uma denúncia de maus-tratos a animais. Durante a vistoria, os policiais encontraram um arsenal, incluindo um revólver, diversas munições de diferentes calibres, pólvora e espoletas, além da espingarda que o proprietário havia apresentado inicialmente.

O homem, identificado como S.G., alegou que mantinha as armas para sua própria proteção, uma vez que vivia sozinho no sítio. No entanto, a posse de armas de fogo sem o devido registro é ilegal. S.G. foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Fernandópolis.

A delegada Sarah Marques de Souza confirmou a prisão e fixou uma fiança, que foi paga pelo acusado. As armas, munições e outros materiais apreendidos foram enviados para perícia.