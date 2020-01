Pneus em más condições aumentam risco de acidentes

Estar atento à vida útil deste item é fundamental para a segurança do condutor.

Os pneus são peças fundamentais em qualquer veículo. Além de manter o carro em movimento, também podem ser considerados itens de segurança. Pneus em más condições, com bolhas ou carecas, aumentam a chance de acidentes e colocam em risco a vida do motoristas e passageiros.

As bolhas ocorrem por impactos em buracos ou contatos com meio-fio, gerando o rompimento da lona de corpo de poliéster dos pneus. O pneu neste estado pode estourar, levando o motorista a perder o controle do carro. Já os pneus carecas, além de serem considerados uma infração de trânsito, comprometem o tempo de resposta ao frear, aumentam o risco de aquaplanagem e afetam a estabilidade do veículo, aumentando consideravelmente o risco de acidentes.

Por isso, realizar a troca dos pneus no tempo correto é fundamental para deixar o carro mais seguro para o condutor. De acordo com Robson Luis Pádua, funcionário da ABC Pneus, o motorista pode perceber o momento em que a troca será necessária. “No pneu tem a medida que é o limite dele. Quando atinge o limite, o pneu precisa ser trocado. Está em alguns pontos do pneu, na borracha ao meio”, explica.

Em relação aos preços, Pádua explica que varia de acordo com o aro do pneu, sendo mais barato os menores aros: “Preço varia de aro pra aro, aro 13 é mais em conta, por volta de R$ 120 para trocar e fazer alinhamento e balanceamento. Aro 16 é mais caro, em torno de R$ 189 e R$ 209 o aro 17”.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Breno Maniezo / Pixabay/Banco de Imagens