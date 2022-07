PM usa arma de choque para prender traficante em Santa Fé do Sul

G.H.R., de 33 anos, foi preso com uma pistola 9mm e mais de 8 quilos de drogas

A Polícia Militar com apoio da Guarda Municipal de Santa Fé do Sul/SP, prendeu em flagrante um homem de 33 anos, que portava dentro do seu veículo, várias porções de drogas. Em buscas na casa dele, na região central de Três Fronteiras/SP, em um dos quartos foram encontradas mais porções de maconha, crack e cocaína.

De acordo com apurado, durante as buscas na residência, o suspeito tentou fugir, mas acabou preso e para ser algemado foi necessário o uso de arma de choque (arma não letal).

Além das drogas, duas balanças de precisão, veículo, quatro celulares, apetrechos utilizados no tráfico e dinheiro, a polícia apreendeu uma pistola 9mm e munições.

G.H.R., foi apresentado na Delegacia de Polícia, ouvido e colocado à disposição da Justiça.