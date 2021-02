Acidente na rotatória da avenida Antonio Augusto Paes

Um acidente de trânsito registrado por volta das 14 horas desta quinta-feira, mobilizou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar de Votuporanga. O acidente aconteceu na rotatória da avenida Antonio Augusto Paes, esquina com a rua Das Américas – defronte a pracinha do Lanchopão. O acidente envolveu um veículo tipo Van e uma motocicleta e a condutora ficou ferida após a colisão.

Ela foi socorrida pelo SAMU até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica.

Foto/Reportagem: Votunews