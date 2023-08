PM apreende adolescente por tráfico de drogas em Paranapuã

Na noite de ontem (17) policiais militares do 10° Gp da 2ª Cia do 16º BPM/I – Paranapuã apreenderam adolescente na prática do tráfico de drogas.

Em patrulhamento pelo Bairro Mutuca, local famigerado pelo alto índice de comércio e utilização de entorpecentes, a equipe policial recebeu diversas denúncias que um adolescente, conhecido nos meios policiais pelo envolvimento em várias ocorrências com entorpecentes, estaria traficando nas esquinas da Avenida Antônio Castilheiri com a Rua Francisco Rodrigues dos Santos e escondia as drogas em um arbusto próximo de onde ele estaria.

Durante o patrulhamento com vistas ao adolescente a equipe conseguiu abordá-lo no local das denúncias. Realizada busca pessoal, nada de ilícito localizado , apenas uma cédula de R$ 100,00 no bolso de sua bermuda, em ato contínuo foi realizada um busca nas imediações e no arbusto próximo ao sindicado foi localizada uma sacola tipo de mercado com 23 porções de crack embaladas individualmente para a venda.

Dada voz de apreensão ao adolescente pelo ato infracional de tráfico de drogas, informado de seus direitos constitucionais, sendo necessário o uso de algemas conforme Súmula Vinculante 11 do Superior Tribunal Federal (receio de fuga), e conduzido até a Central de Polícia Judiciária permanecendo o adolescente a disposição da Justiça, drogas e dinheiro apreendidos.