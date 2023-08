Homem de 55 anos morre carbonizado em incêndio dentro de casa

Um homem de 55 anos morreu carbonizado dentro da própria casa, que pegou fogo, na noite da última quinta-feira (17/8), no bairro Novo Mundo, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender um incêndio em residência, na rua Joaquim Pinheiro de Castro. Vídeos compartilhados pelas redes sociais mostram a intensidade das chamas.

Durante os trabalhos de contenção do fogo, os bombeiros encontraram o corpo de Carlos Alberto Nunes Pereira, carbonizado, no cômodo em que o fogo teria começado.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a perícia do Núcleo de Criminalística da Polícia Civil. Um laudo deverá indicar a causa e como o incêndio aconteceu.

O interior do imóvel ficou destruído.

A Unidade de Suporte Avançada (USA) esteve no local e o óbito da vítima foi constatado pelo médico da unidade. A funerária foi chamada para retirar o corpo da vítima do local; um exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) será realizado. SBT Interior