PM realiza operação de saturação em Fernandópolis e prende criminosos

Na última quarta-feira (23), a Polícia Militar de Fernandópolis realizou uma grande operação de saturação, com o objetivo de aumentar a segurança da população e combater o crime. A ação contou com a participação das equipes de Força Tática e Apoio Tático do 16º Batalhão.

Resultados da operação:

Durante a operação, três criminosos procurados pela Justiça foram presos, impedindo que eles cometessem novos crimes. Além disso, dois indivíduos foram flagrados em flagrante por tráfico de drogas, com a apreensão de 250 gramas de cocaína. Treinamento: Após a parte operacional, os policiais participaram de um treinamento intensivo sobre como agir em situações de alto risco, como roubos a bancos. O treinamento incluiu simulações práticas para aprimorar as técnicas de abordagem, primeiros socorros e resgate de vítimas.

Objetivo da operação:

A operação teve como objetivo principal aumentar a sensação de segurança da população, através da presença ostensiva da polícia e da repressão a crimes como roubos, furtos e tráfico de drogas. Além disso, o treinamento realizado após a operação visa preparar os policiais para atuarem de forma eficiente em situações de maior complexidade.