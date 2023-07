PM prende suspeitos de desviar merenda da rede municipal de Rio Preto

Policiais do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) detiveram na tarde desta quinta-feira (6), dois suspeitos de desviarem produtos usados na merenda escolar da rede municipal de ensino de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A dupla está na Central de Flagrantes e será ouvida pela Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares do Secretário de Agricultura e Abastecimento, Antônio Pedro Pezzuto Júnior, uma investigação interna da pasta estava sendo feita há dois meses após a suspeita do desvio.

Ao sbtinterior.com, Pezzuto informou que os funcionários transportavam os alimentos destinados às escolas em um caminhão da Prefeitura, mas descarregavam parte da carga em um lugar específico.