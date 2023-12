Governo de São Paulo entrega 324 novas viaturas para a Polícia Civil

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta quarta-feira (20), na capital, 324 novas viaturas para a Polícia Civil. São 252 veículos esportivos e 72 furgões, em um investimento estadual de R$ 50,4 milhões. As viaturas irão reforçar a frota da instituição em diferentes regiões do estado.

“Estamos investindo em tecnologia e no Muralha Paulista, que é o nosso programa mais importante. Estamos aqui entregando 324 viaturas, e 143 irão para as Delegacias de Defesa da Mulher. É prioridade combater a violência contra a mulher”, afirmou Tarcísio.

“Nós vamos continuar investindo em equipamento e contratando pessoas. Autorizamos concursos para 14,7 mil policiais civis e militares. Nós queremos mais efetivo, mais estrutura e vamos investir em segurança pública porque é uma prioridade. O cidadão está percebendo e vai perceber cada vez mais o trabalho da polícia” acrescentou o governador.

A cerimônia reuniu ainda o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o secretário executivo da pasta, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, o delegado geral de Polícia Civil, Artur Dian, deputados, autoridades policiais e representantes da Prefeitura de São Paulo.

O Governo de São Paulo também investiu R$ 2,2, milhões em rádios digitais para todos os novos veículos. Os contratos de aquisição das novas viaturas foram assinados em julho deste ano.

Os veículos serão distribuídos da seguinte maneira: capital (53), Grande São Paulo (43), Vale do Paraíba (24), Baixada Santista (20) e regiões de Campinas (26), Ribeirão Preto (33), Bauru (21), São José do Rio Preto (22), Sorocaba (24), Presidente Prudente (19), Piracicaba (28) e Araçatuba (11).

Além da entrega de hoje, também foram adquiridos outros 26 veículos para a Polícia Civil, com investimento de R$ 2,5 milhões do Estado e mais R$ 618 mil em verbas federais. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2024.

Desde o início da atual gestão paulista, houve a entrega de 969 viaturas com investimentos do Estado e outras 57 com R$ 19,1 milhões em recursos federais. Os veículos são usados pelas Polícias Civil, Militar e Técnico-Científica.