PM prende mulher vendendo porções de cocaína

Uma mulher foi presa após ser flagrada vendendo porções de cocaína, neste domingo (27), em Araçatuba (SP). O flagrante ocorreu na Rua Emília Santos, bairro Primavera.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais militares Roque e Barcelo receberam a informação de que uma mulher estaria oferendo droga para comércio em uma praça. A equipe foi para o local indicado e identificou o alvo da denúncia pelas roupas e características físicas.

A mulher foi surpreendida com 6 pinos, 13 papelotes pequenos e um papelote grande de cocaína. Indagada, ela admitiu o tráfico de drogas e revelou que vendia cada porção pequena a R$ 10 e a grande a R$ 30.

Apresentada no plantão policial, a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, crime que prevê de 5 a 15 anos de prisão. A ação policial contou com o apoio do tenente Renato Reis e o cabo Moisés. RP10