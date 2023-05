“Rainha do pó” é presa junto com o avô de 74 anos por tráfico de drogas em Guaraci

Uma neta de 28 anos e o avô de 74 anos foram presos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, (25/05/2023), no município de Guaraci (SP). Ela era conhecida, segundo a polícia, como a “rainha do pó”.

De acordo com a Polícia Civil, mandados de busca a apreensão foram cumpridos na casa deles por policiais civis da DISE de Barretos (SP), com apoio das delegacias de Guaraci, Altair e Olímpia. Após investigação, as equipes descobriram que a neta efetuava a venda de entorpecentes e o avô ficava responsável pela recolha do dinheiro, todos os dias.

Na casa da mulher os policiais apreenderam diversas porções de cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro. Na casa do idoso, que fica na zona rural da cidade, foi apreendida outra alta quantia em dinheiro escondida no guarda-roupas – que totalizou R$ 45 mil – e também uma arma de fogo.

A “rainha do pó”, que era bastante conhecida na cidade por realizar a venda de entorpecentes, possui duas passagens pela polícia por tráfico de drogas. Os dois foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico.

O idoso responderá também por posse ilegal de arma de fogo. Ele será levado para a cadeia de Colina (SP) e ela para a o presídio feminino na cidade de Bebedouro (SP). O carro utilizado no transporte do dinheiro também foi apreendido.

Gazeta Do Interior