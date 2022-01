PM prende acusado de matar ex-companheiro da esposa a paulada

Policiais militares prenderam em flagrante um homem suspeito de matar o ex-marido da mulher dele. O caso aconteceu neste sábado em Nova Castilho, a 68 quilômetros de Araçatuba (SP).

Segundo a Polícia Militar, houve uma chamado via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar – 190) onde a solicitante relatou que o ex-marido invadiu a casa dela e tentou agredí-la com um pedaço de madeira.

O marido dela partiu para cima do agressor e a briga continuou na rua. Na esquina das ruas Alexandre José Pereira com Walter Righi a vítima foi atingida com uma paulada na cabeça. Ele chegou a ser levado por uma ambulância ao hospital de General Salgado, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

