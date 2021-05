Plantão para segunda dose da vacina Covid para profissionais da Educação será na escola Pieroni

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Atendimento será exclusivo para profissionais que tomaram a primeira dose da vacina e que já estão no prazo para receber a segunda dose

Profissionais da Educação que receberam a primeira dose da Coronavac na semana do dia 12 de abril, em posto de vacina instalado em frente à Secretaria da Saúde, e que já estão no prazo para tomar a segunda dose deverão comparecer nesta quarta, quinta ou sexta-feira (5 a 7/5) na escola municipal “Deputado Narciso Pieroni”. A Secretaria Municipal da Saúde organizou um plantão específico para atender este público nesta escola das 8h às 14h. É obrigatória a apresentação da carteirinha que comprova ter tomado a primeira dose.

Vacina para outros públicos

Nesta semana, o cronograma de vacinação contra a Covid-19 nos quatro postos volantes abrange idosos com idade entre 60 e 62 anos. Na segunda-feira (3/5) foram iniciados os de 62; na terça-feira (4/5), os idosos de 61 anos e, na quarta-feira (5/5), para quem tem 60 anos. O escalonamento foi feito para evitar aglomerações nos postos volantes, já que mais de 3 mil pessoas estão nesta faixa etária de 60 a 62 anos. Outra novidade é a ampliação de mais uma hora de atendimento nos postos volantes a partir desta terça-feira (4/5), ficando das 8h às 15h.

“Orientamos a todos que, na medida do possível, evitem ir aos postos volantes nos horários de maior fluxo que normalmente tem sido nas primeiras horas do dia. Sabemos que todos querem se vacinar. O município recebeu 100% das doses para esta faixa etária, por isso, temos vacina para todos os votuporanguenses com idade entre 60 e 62 anos. Pedimos também que todos se atentem aos documentos obrigatórios para receber a vacina como, por exemplo, o comprovante de residência”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.