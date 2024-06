Curso é aberto para empresários ou para quem deseja empreender nos setores do comércio ou da prestação de serviços

A Unifev, por meio das graduações em Administração e Ciências Contábeis, está com inscrições abertas para a capacitação “Modelo de Negócio para Empreendedores – Planeje o seu negócio em 4 etapas”. O curso será realizado nos dias 15, 22 e 29/8 e 5/9, a partir das 19h, de forma on-line (plataforma Teams).

O curso é aberto para empresários do comércio em geral ou prestadores de serviços, com negócios abertos ou que desejam abrir o seu negócio, e que buscam conhecimento para planejar e organizar suas empresas de forma lucrativa.

O treinamento será ministrado pela advogada, mentora de carreira e especialista em Administração de Empresas, Luisa Comar Riva e pela mestre em Contabilidade e coordenadora dos cursos, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, com o objetivo de trabalhar um modelo de negócio para empreendedores, com planejamento em 4 etapas. A iniciativa conta com o apoio do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (NITE) da Unifev.

De acordo com a coordenadora das graduações, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, o workshop é aberto à comunidade e será focado em gestão estratégica (financeira, marketing e clientes) e gestão de pessoas (negociação, tomada de decisões, liderança e comunicação). “O treinamento é uma oportunidade para que os participantes aprendam a gerenciar os seus empreendimentos como empresas, utilizando as ferramentas corretas e desenvolvendo a visão estratégica necessária para tomada de decisões efetivas”, explicou.

Serão quatro aulas ministradas: aula 1 (15/8), com o tema Aprenda o que você vende: proposta de valor e esteira de produtos/ serviços; aula 2 (22/8), com o tema Aprenda como você produz o que você vende: fornecedores, recursos e gestão; aula 3 (29/8), com o tema Aprenda para quem você vende: definição do público-alvo; e aula 4 (5/9), com o tema Aprenda o quanto você lucra: gestão financeira, contábil e fiscal.

Os interessados devem se inscrever pelo site[http://%20www.unifev.edu.br/modelodenegocios] www.unifev.edu.br/modelodenegocios, até o dia 10/8. O valor do investimento é de R$ 200, que pode ser parcelado em até seis vezes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.