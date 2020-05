Pinato defende a permanência da UB em Fernandópolis e critica MEC

Pinato defendeu a continuidade nas investigações e quem cometeu erros dever ser punido com o rigor da lei, independente se for reitor ou ex-reitor, mas a instituição pessoa Jurídica (Universidade) tem que ser salva, reconhecendo a legitimidade dos alunos que cursam e pagam suas mensalidades.

Um vídeo divulgado na tarde desta quinta-feira (21), mostra a preocupação do deputado federal Fausto Pinato em manter de pé a Universidade Brasil em Fernandópolis/SP. Ele que participou de uma audiência em companhia do prefeito André Pessuto com representantes do Ministério da Educação e Cultura.

Ele destacou o trabalho brilhante nas investigações promovidas pelo procurador da República em Jales/SP, Carlos Alberto dos Rios Junior e do delegado da Polícia Federal, Cristiano Pádua da Silva, que estão nas suas funções de buscar a verdade e sobre as fraudes.

O parlamentar ainda citou possíveis interferências do MEC, principalmente de pessoas ligadas a outras universidades que querem o fechamento da Universidade Brasil. “Se a universidade fechar os alunos perdem, a cidade e região perde muito com isso. É hora de unir forças de toda a sociedade”.

Pinato repudiou a atitude do MEC, principalmente do Ministro Abraham Weintraub que estaria aproveitando da situação em que a universidade se encontra e não querer dar uma chance para a Universidade Brasil e ainda beneficiando outras”, finalizou.

FONTE: Informações | regiaonoroeste.com