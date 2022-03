Pinato aconselha Lira e Ciro Nogueira a fazerem comitiva pela paz para China parar guerra na Ucrânia

Presidente das Frentes Parlamentares Brasil-China e dos BRICS, o parlamentar paulista defende uma atuação maior da diplomacia brasileira para pôr fim ao combate entre russos e ucranianos

O deputado Fausto Pinato (PP-SP) vem aconselhando o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), a formarem uma missão oficial de paz para ir a Pequim conversar com o governo chinês para parar a guerra na Ucrânia por meio de negociações diplomáticas.

Presidente das frentes parlamentares Brasil-China e dos BRICS – grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o parlamentar paulista defende uma atuação maior da diplomacia brasileira para pôr fim ao combate entre russos e ucranianos. De acordo com Pinato, é preciso os principais atores políticos do país irem à China – que possui a segunda maior economia do mundo – para encontrar fórmulas que ponham fim ao conflito que já ceifou milhares de vidas.

“O Brasil tem uma tradição de intermediação das grandes crises globais desde Graça Aranha (ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil dos anos 30 e 40). O país tem uma ótima relação com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Então, é hora de encontrarmos uma forma que ponha fim ao conflito bélico que se arrasta desde o dia 24 de fevereiro e que atenda tanto aos interesses russo, quanto ucranianos”, comentou Pinato.

