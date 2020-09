Segundo a PF, um homem de cerca de 50 anos que mora em Araçatuba, no interior de São Paulo, publicava grande quantidade de vídeos e fotos estuprando diversas vítimas, além de disponibilizar a plataforma para usuários do mundo inteiro.

As idades das meninas variavam entre os 5 e os 12 anos. Sua filha está na lista das prováveis vítimas. A polícia investiga a comercialização de parte do acervo criminoso produzido pelo investigado.

De acordo com a Polícia Federal, por enquanto, não há indicação da participação de terceiros. No entanto, a confirmação vai ocorrer após análise da mídia apreendida no local e pelos depoimentos dos envolvidos (agressor, vítimas e familiares).