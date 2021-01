Garçom ateia fogo no carro da ex-mulher por vingança

Um garçom de 37 anos ateou fogo no carro da ex-mulher, de 42 anos, após ela se recusar a reatar com ele. A agressão ocorreu na noite desta quarta (27), no residencial Ana Celia, em Rio Preto.

De acordo com a vítima, ela foi buscar as roupas e objetos pessoais na casa dele após o término do relacionamento. O homem chegou na residência e tentou fazer com que eles reatassem, mas ela se recusou pois ele já tinha histórico de agressão contra a ex.

Ele então pegou uma faca, chegou e correr atrás da vítima e, em seguida, começou a destruir o carro dela, que estava estacionado em frente à residência. Ele comprou gasolina e ateou fogo contra o veículo. Enquanto a mulher tentava apagar, ele jogou mais álcool e destruiu o veículo.

Quando a Polícia Militar chegou, o fogo havia se dissipado e o garçom fugiu do local.

A Polícia Civil vai investigar.