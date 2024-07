PF desarticula esquema de fraudes bancárias que identificou golpe em Auriflama

Operação ‘Anonymous’ deflagrada nesta sexta-feira (19), cumpriu mandados em SP e na BA.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19.jul), a Operação Anonymous, para apurar fraudes em empréstimos consignados obtidos na rede bancária em contas de pensionistas e aposentados do INSS. Na ação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo/SP, expedidos pela Justiça Federal de Jales/SP.

As investigações iniciaram na Delegacia de Polícia Federal em Jales há pouco mais de um ano, após o recebimento de informações da Caixa Econômica Federal, que relataram fraudes ocorridas na cidade de Auriflama/SP. Após o início das apurações, a PF descobriu que o grupo agia em várias cidades do país e já havia causado um prejuízo milionário que ultrapassa a cifra de R$ 50 milhões.

A PF já cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia, que permitiram apreender diversos materiais documentais e eletrônico; bloqueio de valores e bens, os quais estão sendo analisados no interesse das investigações com o intuito de esclarecer os crimes, bem como identificar outras fraudes e criminosos que fazem parte do grupo.

Todo o material apreendido, incluindo documentos e equipamentos eletrônicos, serão submetidos à perícia e analisados no interesse das investigações. Os investigados poderão responder por falsificação de documentos, organização criminosa e estelionato qualificado.