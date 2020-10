PF apreende arsenal com 17 pistolas e 34 carregadores na BR-153

A Policia Federal de São José do Rio Preto/SP com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (TOR) apreendeu na tarde desta segunda-feira (26) 17 pistolas de origem estrangeira e 34 carregadores que eram transportados em dois veículos que trafegavam na BR-153 no trecho urbano que cruza o município de São José do Rio Preto/SP.

A operação policial ocorreu após a PF receber informações de inteligência que indicavam o transporte do arsenal em dois veículos.

A abordagem foi realizada pela PF e TOR (PRE) na BR-153 e três homens foram presos por tráfico de armas.

Um dos presos é subtenente do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás.

Todos os presos e o arsenal apreendido foram encaminhados para a sede da PF em São José do Rio Preto/SP.